Frontalzusammenstoß mit Lkw: Kind stirbt, Eltern überleben

Homberg (dpa/lhe) - . Bei den Opfern des schweren Autounfalls in Nordhessen handelt es sich um eine Familie aus dem Großraum Hannover. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag berichteten, handelt es sich bei den erwachsenen Insassen des Fahrzeugs um die Eltern des am Unfallort verstorbenen Kleinkindes. Das Kind war ein Jahr und neun Monate alt. Die Eltern sind 32 und 34 Jahre alt, sie wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.