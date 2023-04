Frühere Partnerin von Ex-OB Feldmann vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In der Awo-Affäre wird der früheren Partnerin des ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann Beihilfe zur Untreue zur Last gelegt. An diesem Mittwoch (9 Uhr) kommt es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Frankfurt. Einem Strafbefehl zufolge soll die 36-Jährige einen Schein-Minijob bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gehabt haben, sie legte dagegen jedoch Widerspruch ein.