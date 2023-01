Früherer Awo-Geschäftsführer muss 8000 Euro zahlen

Laut Urteil hatte der Angeklagte sowohl in mehreren Personaldokumenten als auch im Geschäftsführervertrag mit der Awo einen Doktortitel angegeben, der ihm nicht zugestanden habe. Entsprechende Beweise, er habe den akademischen Grad in den USA erworben, habe Richter nicht beibringen können, hieß es im Urteil. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe in beiden Prozessen entschieden bestritten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.