Frühes Aus für Lisicki beim Tennis-Turnier in Bad Homburg

Bad Homburg (dpa) - . Trotz einer guten Vorstellung ist Sabine Lisicki beim Tennisturnier in Bad Homburg früh gescheitert. Die 33-Jährige verlor am Sonntag ihr Auftaktmatch bei der mit knapp 260 000 US-Dollar dotierten Veranstaltung gegen die Russin Anna Blinkowa nach großem Kampf mit 6:3, 1:6, 5:7 und schied wie schon in der Vorwoche bei ihrem Heimturnier in Berlin in der ersten Runde aus.