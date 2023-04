Frühlingshafte Temperaturen locken ins Freie

Offenbach (dpa/lhe) - . Freundliche Temperaturen und zeitweise Sonnenschein haben sich am Samstag auch an Ausflugszielen in Hessen bemerkbar gemacht. Vielerorts zog es Menschen ins Freie. Mit den gestiegenen Temperaturen freute sich beispielsweise der Camping Park Hammelbach im Odenwald über viele Gäste. „Wir haben eine sehr große Nachfrage bei gutem Wetter“, sagte eine Mitarbeiterin am Samstag. An diesem Tag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit fast sommerlichen Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad gerechnet.