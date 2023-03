Führungsstreit: Aufsichtsrat will Hellmann halten

Frankfurt/Main (dpa) - . Im Führungsstreit bei Eintracht Frankfurt hat sich der Aufsichtsrat hinter seinen Vorsitzenden Philip Holzer gestellt und Vorstandssprecher Axel Hellmann zu einem Verbleib beim Fußball-Bundesligisten aufgefordert. Man habe das Vertrauen in Holzer, hieß es in einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung.