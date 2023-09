Füllkrug-Nachfolge: Frankfurts Borré auf Leihbasis zu Werder

Werder hatte den Bundesliga-Torschützenkönig Füllkrug am Donnerstag an Borussia Dortmund verkauft und suchte nach einem Nachfolger. Borré war zuletzt auch vom FC Valencia in Spanien umworben. Mangels sportlicher Perspektive wollte er die Frankfurter verlassen. Borré war 2021 zur Eintracht gekommen und gewann 2022 mit den Hessen die Europa League. In 63 Bundesliga-Spielen erzielte er zehn Tore für die Frankfurter.