Fünf junge Männer nach Einbruchserie in U-Haft

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Fünf junge Männer sind in Wiesbaden im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Untersuchungshaft gekommen. Am Mittwoch kam es zu einer größeren Durchsuchungsaktion, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wiesbaden gemeinsam mitteilten. Die in Haft genommenen mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 15 und 19 sollen „Hauptakteure“ der Bande gewesen sein.