Fünf Tage freier Eintritt in die Alte Oper

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Frankfurter Alte Oper will noch offener werden: Mit neuen Formaten will Intendant Markus Fein neues Publikum in das Konzerthaus locken. Die Konzertsaison 2023/2024 wird am 14. September mit einem „Platzkonzert“ auf dem Opernplatz eröffnet. Ende September gibt es dann unter dem Titel „Fratopia“ fünf Tage lang in alle Sälen Konzerte bei freiem Eintritt ohne Tickets und Anmeldung; zu erleben sind Stars wie der Jazzer Michael Wollny oder der Pianist Pierre-Laurent Aimard.