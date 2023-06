Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Transporter und Auto

Hauneck (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto in Hauneck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 52 Jahre alter Mann hatte am Montagnachmittag aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pritschenwagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Auto.