Fünfeinhalb Jahre Haft nach schwerem Verkehrsunfall

Der Haupttäter war gemeinsam mit zwei 24 Jahre alten Mitangeklagten im Juli 2021 von Mülheim an der Ruhr mit gestohlenen Kennzeichen nach Frankfurt gefahren, wo er wegen seiner Fahrweise in eine Polizeikontrolle geriet. Weil er ohne Führerschein unterwegs war, versuchte er zu flüchten. Mit hoher Geschwindigkeit überfuhr er an einer Kreuzung in der Innenstadt eine rote Ampel und rammte dabei ein anderes Auto, dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Anschließend flüchteten die drei Insassen von der Unfallstelle.