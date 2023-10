Für den kurzen Kick: Trend zu Lachgas sorgt für Probleme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Challenges in den sozialen Medien heizen den Trend an: Lachgas wird bei jungen Leuten immer beliebter, um sich einen Kick zu verschaffen. Deutlich sichtbares Zeichen sind in Frankfurt auf Plätzen und Straßen hinterlassene schwarze Ballons und Kartuschen, die zum Konsum gebraucht werden. Das Zubehör gibt es online zu kaufen, auch Kioske bieten es an. Ein Verbot, wie kürzlich in Großbritannien erlassen, hält die Stadt aber nicht für sinnvoll.