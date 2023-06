Für Protesttag bleiben vielerorts Apotheken geschlossen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Vor einer Apotheke im Frankfurter Hauptbahnhof herrscht Verwirrung: Mehrere Passanten diskutieren vor der geschlossenen Tür. Rentner Klaus Freitag hat Schwierigkeiten herauszufinden, welche Apotheke Notdienst hat. „Wie komm' ich dahin? Ich bin doch Fußgänger, aber ich kann nicht ohne Medikamente bleiben. Die sind für meine Frau“, sagt der 79-Jährige. Wie in Frankfurt hatten am Mittwoch vielerorts in Hessen die Apotheken wegen eines bundesweiten Protesttages geschlossen. Die Branche will unter anderem ihrer Forderung nach mehr Honorar Nachdruck verleihen.