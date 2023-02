Fuldaer Karnevalisten freuen sich auf „RoMo“

Mit mehr als 4000 Mitwirkenden ist der Umzug in diesem Jahr fast wieder so umfangreich wie bei der letzten Auflage kurz vor der Pandemie im Jahr 2020. Mit dabei sind 258 Zugeinheiten, darunter 61 Fahrzeuge und Motivwagen sowie 180 Fußgruppen. Auch ein Polizeisprecher sprach von einer ausgelassenen und freudigen Stimmung in der Stadt und erklärte: „Wir sind gut vorbereitet.“