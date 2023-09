Fußballer überholen Turner bei Mitgliederzahlen in Hessen

Insgesamt gehören den hessischen Sportvereinen über 2,13 Millionen Menschen an und damit so viele wie noch nie zuvor. Den Angaben zufolge ist jeder dritte Hesse Mitglied in einem Verein. Deutlich über dem Schnitt liegt der Sportkreis Vogelsberg, wo statistisch gesehen 43,5 Prozent der Einwohner einem Sportverein angehören. Es folgen die Sportkreise Limburg-Weilburg (43), Waldeck-Frankenberg (42,6) und Lahn-Dill (40,5). Schlusslicht ist Offenbach, dort sind nur 23 Prozent der Einwohner Mitglied im Sportverein. Auch in Kassel ist die Zahl mit 29 Prozent vergleichsweise gering.