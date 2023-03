Fußballturnier für Erdbebenopfer: Sammelstelle schließt

Vertreter der türkischen Gemeinde Hessen kündigten am Samstag an, dass der Sammelpunkt für Sachspenden in einer Industriehalle im Frankfurter Stadtteil Griesheim nach dem Wochenende wohl geschlossen wird. In den vergangenen Wochen seien ca 25 Lastwagenladungen Material gesammelt worden, so Atila Karabörklü von der Türkischen Gemeinde. Mehr als 300 Freiwillige waren den Angabe zufolge in den vergangenen Wochen im Einsatz, um Hilfsgüter zu sortieren, zu verpacken und auf Paletten zu verladen.