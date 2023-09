Fußgänger auf Bürgersteig angefahren und schwer verletzt

Hanau (dpa/lhe) - . Ein 53 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Hanau auf einem Bürgersteig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit seinem Fahrzeug auf den Bürgersteig geraten. Dort fuhr er gegen den Passanten, der nicht mehr ausweichen konnte. Der 53-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein „Sekundenschlaf“ Unfallursache sein, hieß es in der Mitteilung. Gegen den 23-Jährigen werde nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau zu melden.