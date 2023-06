Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall

Liebenau (dpa/lhe) - . Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße im Landkreis Kassel von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige starb am Samstagmorgen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens war mit zwei weiteren Insassen auf der Landstraße in der Nähe der Stadt Liebenau zwischen den Stadtteilen Niedermeiser und Zwergen unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt. Die Straße zwischen Niedermeiser und Zwergen war am Vormittag noch gesperrt.