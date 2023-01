Langgöns (dpa/lhe) - . Ein Fußgänger ist am Dienstagmittag bei Langgöns von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ursache war zunächst unklar. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.