Gabriel Raab hörte für Schurkenrolle „Felicita“

Er finde es „herausfordernd, aber auch etwas bedrückend, eine Rolle als deutscher Nazi in Polen zu spielen“, so Raab, der in Murnau bei München lebt. „Spannend fand ich, dass wir eine Geschichte über den Zweiten Weltkrieg erzählen - komplett aus polnischer Sicht über einen Polen, der sich in Deutschland behauptet. Meine Freundin ist halbe Polin und ihre Oma konnte einige grauenhafte Geschichten berichten. In Polen ist dieses Trauma zurecht tief in der Volksseele verankert.“