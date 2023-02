Galeria-Management lehnt in der Insolvenz höhere Gehälter ab

Das Amtsgericht Essen hatte vor wenigen Tagen das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für den einstigen Handelsriesen eröffnet. Es schließt an das vorherige Schutzschirmverfahren an. Galeria hat dem Gericht den Insolvenzplan mit Details zum Sanierungskonzept vorgelegt. Das Unternehmen wird von dem früheren Management und von dem Insolvenzexperten Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigtem geführt.