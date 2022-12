Gambacher Kreuz nach Reparaturarbeiten wieder befahrbar

Münzenberg (dpa/lhe) - . Nach den Reparaturarbeiten wegen Frostschäden auf der Autobahn 5 am viel befahrenen Gambacher Kreuz ist eine Spur am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die zweite Fahrbahn dürfe voraussichtlich ab der Nacht zum Samstag wieder befahren werden können, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes in Wiesbaden mit. Die Autobahn war in Richtung Kassel am Morgen ab 8.00 Uhr gesperrt worden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Viele Autofahrer fuhren abseits der Umleitungsstrecke bereits in Butzbach ab, dort staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.