Ganztagsbetreuung in Schulen: GEW bewertet Fortschritte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In drei Jahren tritt ein bundesweiter Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder in Kraft. Ob die Vorbereitungen darauf in Hessen ausreichend sind, will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an diesem Freitag auf einer Pressekonferenz (11 Uhr) beleuchten. Dazu will sie Ergebnisse einer Bedarfsberechnung vorlegen, die sich auf die Zahl der voraussichtlich nötigen Plätze und das erforderliche Personal bezieht. Auch baulich müssten die Schulen in Hessen umgestaltet werden, um ein qualitativ hochwertiges Angebot sicher zu stellen.