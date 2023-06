Gasleitung in Wiesbaden-Frauenstein von Bagger beschädigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Bagger hat bei Tiefbauarbeiten im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein eine Gasleitung beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es am Montagnachmittag in der Folge zu einem erheblichen Austritt von Erdgas in die Umgebung. Zeitweilig habe Explosionsgefahr bestanden. Der betroffene Bereich sei gesperrt worden. Ein benachbartes Wohnhaus wurde den Angaben zufolge belüftet, nachdem im Inneren leichter Gasgeruch festgestellt worden war.