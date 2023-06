„Gault&Millau“ ehrt Frankfurter Sommelière Alexandra Himmel

Das Frankfurter Restaurant „Lafleur“ ist in dem zum 40. Mal erschienenen Gastroführer weiterhin das bestbewertete in Hessen und zählt auch international zur Spitzenküche.Insgesamt erhielt es vier von fünf roten Kochmützen. Fünf - das ist die Höchstnote für die weltbesten Restaurants. Meist sind die Hauben schwarz, rot steht für „herausragend in seiner Kategorie“. Vier schwarze Hauben erhielt in Hessen das Frankfurter Restaurant „Gustav“.