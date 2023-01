Gedenken auf Hanauer Marktplatz zum Jahrestag des Anschlags

Im vergangenen Jahr waren Angehörige und Freunde der Anschlagsopfer sowie Vertreter aus Politik und von Religionsgemeinschaften zu einer zentralen Gedenkveranstaltung auf dem Hanauer Hauptfriedhof zusammengekommen. Dort sowie auf den Friedhöfen in Dietzenbach und Offenbach soll in diesem Jahr ein stilles Gedenken stattfinden, wie die Initiative 19. Februar Hanau bekanntgegeben hatte, in der sich Hinterbliebene der Anschlagsopfer sowie Betroffene zusammengeschlossen haben. Geplant sei zudem eine Kundgebung am Nachmittag in Hanau. Außerdem werde man am Abend wieder an den beiden Tatorten in der Innenstadt sowie im Stadtteil Kesselstadt zusammenkommen.