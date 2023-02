Gedenken in Hanau zum dritten Jahrestag des Anschlags

Hanau (dpa/lhe) - . Bei einer Gedenkstunde und weiteren Veranstaltungen wird an diesem Sonntag (11.30 Uhr) in Hanau an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor drei Jahren erinnert. Unter dem Motto „Gegen das Vergessen - für Toleranz und Menschenwürde“ wollen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sowie Angehörige der Getöteten zu den Teilnehmern auf dem Marktplatz sprechen. Bereits zuvor (10.00 Uhr) ist in der Marienkirche ein Gottesdienst geplant, bei der die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, predigen wird.