Gefährliches Glatteis zum Wochenbeginn erwartet

Das erste Ski-Wochenende in Hessens Wintersportgebieten startete mit zahlreichen Besuchern und bestem Wetter. Mehrere Tausend Fußgänger und Skifahrer waren am Samstag bei strahlend blauem Himmel in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) unterwegs, wie Skigebietssprecher Jörg Wilke am Samstag mitteilte. Überfüllt sei das größte Skigebiet des Landes jedoch nicht. „Die Leute haben noch richtig schön Platz auf den Pisten“, meinte Wilke. Etwa 50 Zentimeter Kunstschnee liege auf den Abfahrtsstrecken. Die Skisaison wurde bereits am Mittwoch eröffnet. Das war laut Wilke der früheste Start in die Skisaison seit zwölf Jahren. Seit Donnerstag sind in Willingen alle Lifte in Betrieb.