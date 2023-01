Gefahr von Astbruch: „Auge auf Baumkronen richten“

„Die anhaltenden extremen Witterungsbedingungen und Folgen haben den Wald in ganz Hessen verändert“, erläuterte die Forstbehörde. „Durch verschiedene Umwelteinflüsse werden vor allem Bäume in Wäldern des Rhein-Main-Gebietes und im Ried stark beansprucht und sind zunehmend in ihrem Bestand gefährdet. Aber auch in anderen Regionen sind die Schäden in den Wäldern bereits deutlich zu erkennen. Trockene Äste oder ganze Bäume können hier unvermittelt zu Boden fallen.“ Mit den Gefahren, die durch absterbende Bäume hervorgerufen werden, sei aber „letztlich im gesamten Wald zu rechnen“.