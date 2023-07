Gefahrguttransporter auf A7 brennt

Knüllwald-Remsfeld (dpa/lhe) - . Ein mit Gefahrgut beladener Lkw-Anhänger ist nach einem Notfall auf der Autobahn 7 im Schwalm-Eder-Kreis in Flammen aufgegangen. Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der brennende Anhänger sei in einen nahen Steinbruch gezogen worden.