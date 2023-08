Gefangenenzahlen im offenen Vollzug wieder höher

In den Jahren 2013 bis 2020 waren zwischen 3,1 (2018) und 6,8 (2019) Prozent aller Inhaftierten im offenen Vollzug untergebracht, wie aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. In der Corona-Pandemie verringerte sich diese Quote deutlich auf 1,7 (2021) und 1,6 Prozent (2022). Dies habe auch an den Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge gelegen, erläuterte das Ministerium.