Geflüchtete aus der Ukraine lassen Arbeitslosenzahl steigen

Als Hauptgrund für den starken Anstieg in der Jahresfrist wurde der Zugang zahlreicher Flüchtlinge aus der Ukraine genannt. Direktionschef Frank Martin sieht ihre Integration aber auf einem guten Weg. Nach aktuellen Hochrechnungen waren im Dezember rund 9700 Menschen aus der Ukraine bereits in einem sozialversicherungspflichtigen Job, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Rund 16.300 Menschen aus der Ukraine sind gegenwärtig in Hessen arbeitslos gemeldet und fast 10.000 befinden sich in Integrationskursen.