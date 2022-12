Geflügelpest: Ministerium warnt vor Teilnahme an Tierschauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wegen Ansteckungsgefahr mit der Geflügelpest warnt das hessische Umweltministerium vor der Teilnahme an Tierschauen, Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen. „Aktuell werden in Deutschland zahlreiche Ausbrüche der Geflügelpest in Zuchtgeflügelhaltungen festgestellt. Die Eintragsquellen sind sehr häufig Ausstellungen“, erklärte das Ministerium am Donnerstag in Wiesbaden. Durch die Zusammenkunft von Vögeln aus vielen verschiedenen Tierhaltungen bestehe ein hohes Risiko für die Verbreitung der hochansteckenden Tierseuche.