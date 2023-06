„Gegen Desinformation“: Statistisches Bundesamt wird 75

Wiesbaden (dpa) - . Zum 75-jährigen Bestehen des Statistischen Bundesamtes hat seine Präsidentin die Bedeutung amtlicher Statistiken in Zeiten mancher verfälschter Informationen hervorgehoben. Ruth Brand teilte am Freitag in Wiesbaden mit, wissenschaftlich erhobene Statistiken seien „die bestmögliche Annäherung an die Realität, eine zentrale Grundlage für einen wissensbasierten demokratischen Diskurs und faktenbasierte politische Entscheidungen – und damit auch eine scharfe Waffe gegen Desinformation und Fake News“. Das spiegele sich auch im Motto der diesjährigen Veranstaltungen zum 75. Jubiläum wider: „Demokratie braucht Daten – Daten brauchen Demokratie.“