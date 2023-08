Geld für streikende Trucker

Als der österreichische Unternehmer am frühen Nachmittag eintraf, wurde zunächst die Ladung übergeben, dann händigte er in Anwesenheit von Zeugen das Geld an den Trucker aus, der den Lastwagen mit der entsprechenden Ladung gefahren hatte. Dieser soll die ihm zustehenden 4000 Euro erhalten, der Rest des Geldes zu gleichen Teilen unter allen Fahrern verteilt werden. Alle seien entschlossen, so lange zu bleiben, bis alle ihr Geld erhalten, versicherte Salimov. „Einer für alle, alle für einen, das ist unser Motto.“