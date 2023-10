Geld und Handy in ICE gestohlen - 24-Jähriger in U-Haft

Kassel (dpa/lhe) - . Drei Männer sollen zwei Passagieren in einem ICE von Hannover Richtung München ein Smartphone und eine Brieftasche mit 500 Euro gestohlen haben. Das Diebestrio wurde noch am selben Tag in der Kasseler Innenstadt gefasst und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.