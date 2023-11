Geldautomat gesprengt. Täter können mit Beute flüchten

Poppenhausen (dpa/lhe) - . Unbekannte haben in Poppenhausen (Kreis Fulda) einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion des in einer Bankfiliale befindlichen Automaten sei in der Nacht zum Donnerstag von Nachbarinnen und Nachbarn gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei Fulda am Morgen. Nach der Sprengung hätten diese zwei Täter gesehen, die in einem dunklen Auto flüchteten. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten Geld erbeuten konnten. Die Höhe war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Das Erdgeschoss des unbewohnten Gebäudes sei verwüstet, sagte der Polizeisprecher.