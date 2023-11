Geldautomat gesprengt - Tatverdächtige schnell gefunden

Pfungstadt (dpa/lhe) - . In einem Einkaufsmarkt in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Diebung) ist in der Nacht zum Dienstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Schon rund eine Stunde nach der Sprengung wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Weitere Angaben machte das Polizeipräsidium Südhessen zunächst nicht.