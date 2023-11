Geldautomat im Kreis Hersfeld-Rotenburg gesprengt

Heringen (dpa/lhe) - . Einen Geldautomaten haben unbekannte Täter im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in einem Bankvorraum gesprengt. Die Kriminellen seien danach geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch unklar. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Den Angaben zufolge wurde die Bank in Heringen stark beschädigt. Wie hoch der Schaden ist und inwieweit die Statik des Gebäudes durch die Sprengung betroffen ist, war zunächst unklar.