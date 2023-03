Geldautomat im Kreis Marburg-Biedenkopf gesprengt

Marburg (dpa/lhe) - . Mit einem bisher nicht bekannten Sprengmittel haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) gesprengt. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Morgen berichtete, löste die Alarmanlage der Bankfiliale gegen 3.25 Uhr aus. „Eintreffende Polizeistreifen stellten vor Ort geborstene Scheiben und einen beschädigten Geldautomaten fest“, berichteten die Beamten.