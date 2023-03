Geldautomat im Schwalm-Eder-Kreis gesprengt: Täter flüchten

Treysa (dpa/lhe) – . Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen im nordhessischen Schwalmstadt-Treysa einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Ob sie dabei Geld aus dem Automaten in einem Lebensmittelladen erbeuteten, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Demnach soll es sich um vier bis fünf Täter handeln, die sich nach der Sprengung mit einem Auto in unbekannte Richtung vom Tatort entfernten. Die Polizei untersuchte am Morgen den Tatort und fahndete nach den Kriminellen.