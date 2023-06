Geldautomat in Neu-Isenburg gesprengt: Täter flüchten

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - . Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, könne nicht gesagt werden, auch die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude stehe noch nicht fest, es sei aber nicht einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin.