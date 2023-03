Geldautomat in Rüsselsheim gesprengt: Mehrere Täter flüchtig

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Ein Geldautomat ist am frühen Donnerstagmorgen in Rüsselsheim gesprengt worden. Ob die unbekannten Täter dabei Geld erbeuteten, war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Demnach flüchteten sie nach der Sprengung mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen Sportwagen. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Der Tatort sei abgesperrt und die Kriminalpolizei sowie Einsatzkräfte des hessischen Landeskriminalamtes im Einsatz.