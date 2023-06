Geldautomaten in Königstein und in Florstadt gesprengt

Königstein im Taunus/Florstadt (dpa/lhe) - . In Hessen sind am Donnerstagmorgen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Ein Geldautomat war in einer Bankfiliale in Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis), wie die Polizei Westhessen mitteilte. Der zweite Automat befand sich nach Angaben der Polizei Mittelhessen im Wetteraukreis. In beiden Fällen seien Anwohner von einem lauten Knall geweckt worden und hätten gesehen, wie mehrere Täter aus der Filiale kamen und mit einem Auto flüchteten. Ob sie Geld erbeutet haben, war in beiden Fällen am Donnerstagmorgen noch unklar, ebenso die Höhe des Gebäudeschadens.