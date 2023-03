Geldautomaten in Schwalmstadt und Rüsselsheim gesprengt

Schwalmstadt/Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Kriminelle haben in der Nacht zum Donnerstag im nordhessischen Schwalmstadt sowie in Rüsselsheim Geldautomaten gesprengt. In beiden Fällen waren die Täter zunächst flüchtig. In Schwalmstadt-Treysa brachen Unbekannte in ein Einkaufszentrum ein und sprengten dort einen Automaten, wie die Polizeidirektion Schwalm-Eder mitteilte. Durch die Explosion und die Druckwelle sei ein erheblicher Schaden an dem Gerät und im Gebäude entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sei eine Bäckereifiliale betroffen.