Geldstrafe für Klebeaktion auf Ausfallstraße: Einspruch

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen einer Klebeaktion auf einer Ausfallstraße am Frankfurter Messegelände mit acht weiteren Personen ist eine 26 Jahre alte Aktivistin der Klimagruppe Letzte Generation vom Amtsgericht Frankfurt zu 1800 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze) verurteilt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitag habe die in Bremen wohnende und offenbar als Sprecherin der Gruppe aufgetretene Frau Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Am 11. Mai soll deshalb gegen sie in öffentlicher Sitzung verhandelt werden.