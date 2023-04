Geldstrafe wegen Angriff auf Rettungssanitäter und Notarzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen eines Angriffs auf Rettungssanitäter und einen Notarzt ist ein Mann vom Amtsgericht Frankfurt zu 1120 Euro Geldstrafe (140 Tagessätze) verurteilt worden. Der Vorfall hatte sich im September 2022 in einer U-Bahn-Station in Frankfurt-Sachsenhausen ereignet, wo das Rettungsteam eine ältere Passantin behandelte. Das am Freitag verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig.