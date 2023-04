Geldstrafen für Klima-Aktivisten nach Straßenblockaden

Frankfurt/Main (dpa) - . Weil sie sich an zwei beziehungsweise drei Straßenblockaden beteiligt hatten, sind zwei 35 und 60 Jahre alte Klima-Aktivisten aus Bayern am Mittwoch vom Amtsgericht Frankfurt zu Geldstrafen verurteilt worden. Wegen Nötigung verhängte das Gericht 1500 Euro (60 Tagessätze) gegen den jüngeren und 1100 Euro (110 Tagessätze) gegen den älteren Angeklagten, der sich an allen drei Aktionen beteiligt und sich dabei auch auf der Fahrbahn festgeklebt hatte. Das Verfahren gegen einen dritten Aktivisten (24) wurde abgetrennt, nachdem er nicht zum Prozess erschienen war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (AZ 6430 Js 250639/22).