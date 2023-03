Geldstrafen für VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt

Die Frankfurter müssen insgesamt 26.000 Euro wegen dreier Fälle unsportlichen Verhaltens bezahlen. Eintracht-Fans warfen im Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 am 21. Januar zwei Becher auf das Spielfeld. In der Begegnung beim SC Freiburg am 25. Januar brannten 20 und vor der Partie gegen Werder Bremen am 18. Februar vier Bengalische Feuer. Beide Clubs haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.