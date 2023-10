Gemischte Bilanz zur hessischen Kartoffelernte

Für Südhessen bilanziert der Bauernverband, dass der Regen im Sommer den Pflanzen geholfen und die Ernte in diesem Jahr früh gestartet sei. Schädlinge seien in diesem Jahr kein großes Problem gewesen. Hingegen habe in Mittelhessen das wechselhafte Wetter bestimmten Kartoffelsorten zugesetzt. Zudem, so der Bauernverband, hätten Schädlinge und Krankheiten den Pflanzen geschadet.